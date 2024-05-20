سارع بالتقديم.. 59 وظيفة أكاديمية في جامعة أم القرى

أ أ

أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل "59" وظيفة من الوظائف الأكاديمية، بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأضافت أن ذلك بمقر الجامعة الرئيس وكليات المحافظات في الجموم والليث والقنفذة وأضم.





شروط وظائف جامعة أم القرى



رابط التقديم على وظائف جامعة أم القرى



آخر موعد للتقديم

