الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. 59 وظيفة أكاديمية في جامعة أم القرى

جامعة أم القرى
جامعة ام القرى
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 أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل "59" وظيفة من الوظائف الأكاديمية، بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.اضافة اعلان
وأضافت أن ذلك بمقر الجامعة الرئيس وكليات المحافظات في الجموم والليث والقنفذة وأضم.

شروط وظائف جامعة أم القرى

 واشترطت الجامعة في التقديم على الوظائف الأكاديمية الآتي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة.
- الحصول على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل.
- الإقامة في بلد الدراسة.
- ألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد.
- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية.
 - أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (70%) على الأقل في اختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية على وظيفة محاضر، مع انطباق الشروط الخاصة حسب الإعلان التفصيلي لكل وظيفة.
- أن يكون التقدم على وظيفة واحدة.
- في حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.
- جميع الوظائف ستكون بنظام التعاقد.
- سيكون الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.

رابط التقديم على وظائف جامعة أم القرى

 وبينت الجامعة؛ أن من تنطبق عليه شروط التقديم المدرجة في الإعلان يستطيع التقديم عبر الرابط: (من هنا).

آخر موعد للتقديم

آخر موعد للتقديم سيكون يوم السبت المقبل 17 ذو القعدة 1445هـ.

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