عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية

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حدد حساب المواطن، خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 75 - شهر فبراير.

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تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن

