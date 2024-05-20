الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل بخصوص أهلية حساب المواطن لشهر يونيو

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

في الوقت الذي يتساءل فيه العديد من مستفيدي حساب المواطن حول موعد إعلان الأهلية لشهر يونيو، أكد البرنامج أنه لم تصدر النتائج بعد.اضافة اعلان
وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أحدث استفسار بهذا الخصوص: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج".
وأضاف: "وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".


أهلية حساب المواطن 

يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

التأمينات الاجتماعية توضح طريقة التحقق من حالة الاشتراك

عاجل.. توضيح من الموارد البشرية بشأن الأجر والبدلات للموظفين والعمال

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري للمستفيدين حال موافقة نزول الدعم السكني"يوم الجمعة"

عاجل.. هل تكفي بطاقة العائلة لسفر الأطفال بعمر 8 سنوات لدول الخليج؟

هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 4:54 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

مؤهل في حساب المواطن وعليّ إيقاف خدمات ويرفضون تنشيط حسابي؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن - ريال 9:20 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

عاجل.. آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن.. البرنامج يرد

حساب المواطن - ريال 3:29 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. متى تصدر أهلية حساب المواطن لشهر مايو؟ رد من البرنامج

حساب المواطن - ريال - الراتب 10:14 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية.. التفاصيل