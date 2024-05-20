تنبيه عاجل بخصوص أهلية حساب المواطن لشهر يونيو

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في الوقت الذي يتساءل فيه العديد من مستفيدي حساب المواطن حول موعد إعلان الأهلية لشهر يونيو، أكد البرنامج أنه لم تصدر النتائج بعد.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على أحدث استفسار بهذا الخصوص: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج".

وأضاف: "وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".



أهلاً بك ، سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 20, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن

