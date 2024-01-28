موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 75، في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية لدورة شهر فبراير.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير".
أهلاً بك ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير " حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير " ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 28, 2024
وأضافت: ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (من هنا).
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
أهلية الدفعة 75 من حساب المواطنوأعلن حساب المواطن اليوم، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
وأتاح البرنامج، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج في إفادة سابقة إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وتابع: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.