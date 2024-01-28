موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 75، في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية لدورة شهر فبراير.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير".

أهلاً بك ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير " حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير " ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك January 28, 2024

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أهلية الدفعة 75 من حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

