الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

الهيئة الملكية بالجبيل
الهيئة الملكية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

 وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

- مدير التطوير
- مدير التصميم
- مدير المشروع
- مدير برنامج أول
- مدير تطوير أول
- أخصائي مشتريات أول
- أخصائي الأخلاق والنزاهة
- أخصائي الحوكمة الداخلية
- أخصائي أول تطوير السياسات
- أخصائي إدارة المخاطر التشغيلية
- أخصائي تطوير استمرارية الأعمال
- أخصائي الامتثال التنظيمي الدولي
- أخصائي أول تنمية القدرات البشرية
- أخصائي إدارة مخاطر المشاريع.

التخصصات المطلوبة

- القانون
- التجارة
- الجودة
- المالية
- الإدارة
- المحاسبة
- الاقتصاد
- التصميم
- الهندسة
- الاتصالات
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة الإنشاءات
- السياسة العامة
- إدارة المخاطر
- سلاسل الإمداد
- تقنية المعلومات
- اللغة الإنجليزية
- هندسة البناء
- الهندسة المعمارية
- التكنولوجيا المعمارية
- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

طريقة التقديم



.التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب

اقرأ أيضا

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري للمستفيدين حال موافقة نزول الدعم السكني"يوم الجمعة"

عاجل.. هل تكفي بطاقة العائلة لسفر الأطفال بعمر 8 سنوات لدول الخليج؟

هيئة السوق المالية تعلن عن طرح وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى

عاجل.. سكني يجيب.. هل نظام الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية عليه رسوم؟

وظائف إدارية وتقنية لدى شركة تحكم في الرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف-الهيئة-الملكية-في-الجبيل-وينبع 2:16 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. راتب 10.800 ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للخريجين في عدة مدن

images (3) 10:10 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

بشرى لهؤلاء.. الهيئة الملكية بالعلا تطرح وظائف شاغرة للخريجين

نيوم 2:03 م الأحد، 21 أبريل 2024

عاجل.. براتب 13 ألف ريال.. رابط وطريقة التقديم على وظائف الخريجين في نيوم

554464 10:25 ص الأحد، 21 أبريل 2024

جهز أوراقك.. فتح باب التقديم لوظائف مدنية في حرس الحدود