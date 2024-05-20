للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل
في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا-
مدير التطوير
- مدير التصميم
- مدير المشروع
- مدير برنامج أول
- مدير تطوير أول
- أخصائي مشتريات أول
- أخصائي الأخلاق والنزاهة
- أخصائي الحوكمة الداخلية
- أخصائي أول تطوير السياسات
- أخصائي إدارة المخاطر التشغيلية
- أخصائي تطوير استمرارية الأعمال
- أخصائي الامتثال التنظيمي الدولي
- أخصائي أول تنمية القدرات البشرية
- أخصائي إدارة مخاطر المشاريع.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- التجارة
- الجودة
- المالية
- الإدارة
- المحاسبة
- الاقتصاد
- التصميم
- الهندسة
- الاتصالات
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة الإنشاءات
- السياسة العامة
- إدارة المخاطر
- سلاسل الإمداد
- تقنية المعلومات
- اللغة الإنجليزية
- هندسة البناء
- الهندسة المعمارية
- التكنولوجيا المعمارية
- أو ما يعادلهم.
الشروط
العامة-
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة
التقديم
.التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب