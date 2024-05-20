للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مختلف المجالات الوظيفية حسب المسميات والشروط التالية:





وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا



التخصصات المطلوبة



الشروط العامة



طريقة التقديم







.التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (



.التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط ( اضغط هنا ) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب

- مدير التطوير- مدير التصميم- مدير المشروع- مدير برنامج أول- مدير تطوير أول- أخصائي مشتريات أول- أخصائي الأخلاق والنزاهة- أخصائي الحوكمة الداخلية- أخصائي أول تطوير السياسات- أخصائي إدارة المخاطر التشغيلية- أخصائي تطوير استمرارية الأعمال- أخصائي الامتثال التنظيمي الدولي- أخصائي أول تنمية القدرات البشرية- أخصائي إدارة مخاطر المشاريع.- القانون- التجارة- الجودة- المالية- الإدارة- المحاسبة- الاقتصاد- التصميم- الهندسة- الاتصالات- إدارة الأعمال- إدارة المشاريع- إدارة الإنشاءات- السياسة العامة- إدارة المخاطر- سلاسل الإمداد- تقنية المعلومات- اللغة الإنجليزية- هندسة البناء- الهندسة المعمارية- التكنولوجيا المعمارية- أو ما يعادلهم.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.