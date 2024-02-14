ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج الملاحة الجوية لتطوير الخريجين

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أعلنت
شركة خدمات الملاحة الجوية استمرار التقديم في برنامج آفاق لتطوير الخريجين
المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
مسمى
البرنامج:-
برنامج "آفاق لتطوير الخريجين" المنتهي بالتوظيف.
التخصصات
المطلوبة:1 -
الهندسة.
2 - تقنية المعلومات.
3 - الأمن السيبراني.
4 - المالية / المحاسبة.
5 - إدارة الأعمال / الإدارة.
6 - نظم المعلومات الإدارية.
7 - علم البيانات والذكاء الاصطناعي.
مقر
التدريب:
- محافظة جدة (لمدة 12 شهرًا).
الشروط:1 -
إتقان اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
3 - العمر ما بين (21) إلى (28) سنة هجرية.
4 - درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
5 - حديث التخرج أو يمتلك خبرة لا تزيد عن سنتين.
6 - اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات قبل الانضمام.
المزايا:-
تأمين طبي.
- تطوير وظيفي.
- دورات متخصصة
- تدريب أثناء العمل.
- مكافآت مالية تنافسية.
- التعاون مع شركات دولية ذات معايير عالية.
موعد
بدء البرنامج:-
يبدأ البرنامج في 1 مايو 2024م لمدة 12 شهرًا.
موعد
التقديم:-
التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20هـ الموافق 2024/02/01م
وينتهي يوم فد الخميس بتاريخ 1445/08/05هـ الموافق 2024/02/15م.
طريقة
التقديم:-
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط
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