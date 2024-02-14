ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على برنامج الملاحة الجوية لتطوير الخريجين

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية استمرار التقديم في برنامج آفاق لتطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.





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نبذة عن البرنامج:



- برنامج "آفاق لتطوير الخريجين" المنتهي بالتوظيف.1 - الهندسة.2 - تقنية المعلومات.3 - الأمن السيبراني.4 - المالية / المحاسبة.5 - إدارة الأعمال / الإدارة.6 - نظم المعلومات الإدارية.7 - علم البيانات والذكاء الاصطناعي.- محافظة جدة (لمدة 12 شهرًا).1 - إتقان اللغة الإنجليزية.2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة3 - العمر ما بين (21) إلى (28) سنة هجرية.4 - درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.5 - حديث التخرج أو يمتلك خبرة لا تزيد عن سنتين.6 - اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات قبل الانضمام.- تأمين طبي.- تطوير وظيفي.- دورات متخصصة- تدريب أثناء العمل.- مكافآت مالية تنافسية.- التعاون مع شركات دولية ذات معايير عالية.- يبدأ البرنامج في 1 مايو 2024م لمدة 12 شهرًا.- التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20هـ الموافق 2024/02/01م وينتهي يوم فد الخميس بتاريخ 1445/08/05هـ الموافق 2024/02/15م.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط- برنامج "آفاق" لتطوير الخريجين هو برنامج شامل لمدة 12 شهرًا مصمم لتجهيز الكفاءات الوطنية الشابة بالمهارات المطلوبة، يدور هذا البرنامج حول الاستثمار في رأس المال البشري، حيث سيخضع المرشحون لعملية اختيار ثم يتم تطويرهم من خلال برامج تدريبية مكثفة تتبع أعلى المعايير الدولية، بعد التخرج بنجاح من برنامج "آفاق"، سيكون المرشحون جاهزين لأن يصبحوا جزءًا من فريق SANS.