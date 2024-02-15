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ساعات وينتهي التقديم.. لا يفوتك برنامج الملاحة الجوية لتطوير الخريجين

الملاحة الجوية
خدمات الملاحة الجوية
أ أ
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية، عن استمرار التقديم في برنامج آفاق لتطوير الخريجين، المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مسمى البرنامج

- برنامج "آفاق لتطوير الخريجين" المنتهي بالتوظيف.

التخصصات المطلوبة

1 - الهندسة.
2 - تقنية المعلومات.
3 - الأمن السيبراني.
4 - المالية / المحاسبة.
5 - إدارة الأعمال / الإدارة.
6 - نظم المعلومات الإدارية.
7 - علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

مقر التدريب

- محافظة جدة (لمدة 12 شهرًا).

الشروط

1 - إتقان اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - العمر ما بين (21) إلى (28) سنة هجرية.
4 - درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
5 - حديث التخرج أو يمتلك خبرة لا تزيد عن سنتين.
6 - اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات قبل الانضمام.

المزايا

- تأمين طبي.
- تطوير وظيفي.
- دورات متخصصة
- تدريب أثناء العمل.
- مكافآت مالية تنافسية.
- التعاون مع شركات دولية ذات معايير عالية.

موعد بدء البرنامج

- يبدأ البرنامج في 1 مايو 2024م لمدة 12 شهرًا.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن بدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/07/20هـ الموافق 2024/02/01م وينتهي اليوم الخميس بتاريخ 1445/08/05هـ الموافق 2024/02/15م.

طريقة التقديم

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال هذا الرابط
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