عن بُعد.. صندوق تنمية الموارد البشرية يُعلن دورة مجانية للأمن السيبراني

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أعلن
صندوق تنمية الموارد البشرية إقامة دورات تدريبية مجانية بعنوان "الأمن
السيبراني" مع شهادة إتمام الدورة بعد اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%،
وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
عنوان
الدورة:-
الأمن السيبراني.
الهدف
من الدورة:- تأسيس
المفاهيم الأساسية للحماية السيبرانية والتعرف على التقنيات الحديثة فيها.
- التعرف على الخطوات التي يجب أن يراعيها جميع العاملين في المؤسسات لتجنب اختراقها.
الفئة المستهدفة:
- أصحاب العمل، موظفو القطاع الخاص، المقبلون على العمل، مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.
الشهادة:-
يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
طريقة
التقديم:-
من خلال الرابط التالي:
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