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عن بُعد.. صندوق تنمية الموارد البشرية يُعلن دورة مجانية للأمن السيبراني

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صندوق تنمية الموارد البشرية
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية إقامة دورات تدريبية مجانية بعنوان "الأمن السيبراني" مع شهادة إتمام الدورة بعد اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

عنوان الدورة:

- الأمن السيبراني.

الهدف من الدورة:

- تأسيس المفاهيم الأساسية للحماية السيبرانية والتعرف على التقنيات الحديثة فيها.
- التعرف على الخطوات التي يجب أن يراعيها جميع العاملين في المؤسسات لتجنب اختراقها.
الفئة المستهدفة:
- أصحاب العمل، موظفو القطاع الخاص، المقبلون على العمل، مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

الشهادة:

- يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
لمشاهدة دورات حكومية "مجانية" أخرى:
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وإذا ترغب في حصولك على أشعار "مجاني" عند توفر الدورات الحكومية المجانية "حمّل تطبيق أي وظيفة اضغط هنا أو انضم لقناة أي وظيفة الموثّقة في التيجرام اضغط هنا".

نبذة تعريفية:

واكب التطور الهائل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة في عدد الهجمات الرقمية التي تستهدف الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها في الأنظمة والشبكات والبرامج، مستغلة وجود ثغرات أمنية فيها؛ ما جعل من توفير الأمن السيبراني أمرًا ملحًا وحاجة ضرورية لما يحققه من أهمية وفوائد عديدة تضمن للأفراد والمؤسسات سير العمل والحياة بشكل طبيعي.

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