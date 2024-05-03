بكل سهولة.. خطوات إصدار وطباعة تقرير مقيم عبر أبشر

أ أ

كشفت المديرية العاملة للجوازات، أن خدمة طلب تقرير مقيم متاحة عن طريق بوابة أبشر خدمات.





وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدارهم تقارير إلكترونية عن العاملين لديهم، لكي يتم تقديمها إلى الجهات المعنية عند الطلب.





خطوات إصدار وطباعة تقرير مقيم عبر أبشر



ما الخطوات الخاصة بتقديم طلب مقيم؟



خطوات التحقق من تقرير مقيم



خطوات طباعة طلب تقرير مقيم



وأكدت أنه يجب توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالوافد في التقرير، حيث إنه يعد وثيقة معتمدة ورسمية من الجوازات دون الحاجة إلى توثيق من أقسامها.يمكن التقديم على طلب تقرير مقيم، عن طريق منصة أبشر من خلال عدة خطوات، أبرزها الآتي:1 - الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.2 – الضغط على أيقونة خدمة الخدمات الإلكترونية.3 - الدخول على خدمة خدماتي من خلال القائمة.4 - الضغط على خدمة الجوازات.5 - اختيار خدمة تقديم طلب تقرير.كما يمكن التحقق من طلب تقرير مقيم عن طريق اتباع عدة خطوات من أهمها الآتي:1 - الدخول على تطبيق مقيم من خلال الرابط الخاص به.2 - اختيار خدمة التحقق من تقرير مقيم، من الصفحة الرئيسة الظاهرة على شاشتك.3 - الانتقال إلى صفحة إدخال المعلومات الخاصة.4 - إدخال كل من رقم الإقامة، رقم التحقيق المرجعي، في الخانة المخصصة بهم.5 - النقر على خيار تحقيق.وبعد الانتهاء من خطوات التقديم والتحقق من طلب تقرير مقيم تبقى توضيح طباعته، من خلال منصة أبشر، عن طريق عدة خطوات منها:1 - زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها.2 - تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر في الخانة المخصصة بهم.3 - الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.4 – الضغط على أيقونة خدماتي.5 - الضغط على خدمة الجوازات السعودية.6 - الضغط على طلب تقرير مقيم أبشر.7 - الضغط على طباعة، سوف تتم طباعة التقرير في الحال.