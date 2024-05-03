السبت، 25 شوال 1445 ، 04 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بكل سهولة.. خطوات إصدار وطباعة تقرير مقيم عبر أبشر

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت المديرية العاملة للجوازات، أن خدمة طلب تقرير مقيم متاحة عن طريق بوابة أبشر خدمات.

اضافة اعلان
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الخدمة تمكن أصحاب المنشآت من إصدارهم تقارير إلكترونية عن العاملين لديهم، لكي يتم تقديمها إلى الجهات المعنية عند الطلب.

خطوات إصدار وطباعة تقرير مقيم عبر أبشر


وأكدت أنه يجب توفير المعلومات الأساسية الخاصة بالوافد في التقرير، حيث إنه يعد وثيقة معتمدة ورسمية من الجوازات دون الحاجة إلى توثيق من أقسامها.

ما الخطوات الخاصة بتقديم طلب مقيم؟

يمكن التقديم على طلب تقرير مقيم، عن طريق منصة أبشر من خلال عدة خطوات، أبرزها الآتي:
1 - الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
2 – الضغط على أيقونة خدمة الخدمات الإلكترونية.
3 - الدخول على خدمة خدماتي من خلال القائمة.
4 - الضغط على خدمة الجوازات.
5 - اختيار خدمة تقديم طلب تقرير.

خطوات التحقق من تقرير مقيم

كما يمكن التحقق من طلب تقرير مقيم عن طريق اتباع عدة خطوات من أهمها الآتي:
1 - الدخول على تطبيق مقيم من خلال الرابط الخاص به.
2 - اختيار خدمة التحقق من تقرير مقيم، من الصفحة الرئيسة الظاهرة على شاشتك.
3 - الانتقال إلى صفحة إدخال المعلومات الخاصة.
4 - إدخال كل من رقم الإقامة، رقم التحقيق المرجعي، في الخانة المخصصة بهم.
5 - النقر على خيار تحقيق.


خطوات طباعة طلب تقرير مقيم

وبعد الانتهاء من خطوات التقديم والتحقق من طلب تقرير مقيم تبقى توضيح طباعته، من خلال منصة أبشر، عن طريق عدة خطوات منها:
1 - زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها.
2 - تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر في الخانة المخصصة بهم.
3 - الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.
4 – الضغط على أيقونة خدماتي.
5 - الضغط على خدمة الجوازات السعودية.
6 -  الضغط على طلب تقرير مقيم أبشر.
7 - الضغط على طباعة، سوف تتم طباعة التقرير في الحال.


اقرأ أيضا

عاجل عقب التعديلات الأخيرة.. جدول صرف المعاشات للمتقاعدين قي عام 2024

عاجل.. كم يتبقى على صرف الدفعة 78 من حساب المواطن؟

عاجل.. يسكن في منطقتين.. كيف يتم تسجيل العنوان الوطني حتى لا يتأثر استحقاقه في حساب المواطن؟

منصة إيجار تجيب.. كم المقابل المالي لتجديد العقد السكني؟

عاجل.. هل العمرة مسموح بها للمواطنين في شهر ذي القعدة؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 7:00 م الخميس، 02 مايو 2024

عاجل.. توجيه من الجوازات بشأن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية

5ف5ف34 4:43 م الخميس، 02 مايو 2024

بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر "أبشر"

-الجوازات .. 1:01 ص الخميس، 02 مايو 2024

عاجل.. فقد إقامته.. كيف يمكنه الإبلاغ عنها وإصدار إقامة جديدة؟

رقم-مرور-جدة-768x512 1:42 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل وبالخطوات.. أسهل طريقة لتنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر