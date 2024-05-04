إقامتي منتهية هل أستطيع خوض اختبارات القدرات والتحصيلي؟.. رد من تقويم التعليم

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خوض اختبارات القدرات والتحصيلي للطلاب المقيمين المنتهية إقامتهم.
وقالت ردًا على استفسار لأحد الطلاب المنتهية إقامته عبر حسابها في منصة "إكس":
يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
-الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
-جواز السفر الشخصي.
-رخصة السياقة السعودية.
مرحباً:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 3, 2024
يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
-الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
-جواز السفر الشخصي.
-رخصة السياقة السعودية.
بالتوفيق.
اختبار القدرات العامةواختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.
وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.
اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلميةاختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.
أهداف اختبار التحصيل الدراسي1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.