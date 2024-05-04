إقامتي منتهية هل أستطيع خوض اختبارات القدرات والتحصيلي؟.. رد من تقويم التعليم

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خوض اختبارات القدرات والتحصيلي للطلاب المقيمين المنتهية إقامتهم.

وقالت ردًا على استفسار لأحد الطلاب المنتهية إقامته عبر حسابها في منصة "إكس":

يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:

-الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.

-جواز السفر الشخصي.

-رخصة السياقة السعودية.



مرحباً:

يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:

-الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.

-جواز السفر الشخصي.

-رخصة السياقة السعودية.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 3, 2024

اختبار القدرات العامة



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.