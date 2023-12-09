ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

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كشفت وزارة الخارجية استمرار التقديم على وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة في كل من (الرباط، كانبرا، موروني) على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* التخصصات المطلوبة:



* الشروط:



* المزايا الوظيفية:



* طريقة التقديم:

