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ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

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وظائف وزارة الخارجية
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كشفت وزارة الخارجية استمرار التقديم على وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة في كل من (الرباط، كانبرا، موروني) على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

 1- باحث.  
 2- باحث قانوني. 
3 - أخصائي أمني. 
 4- سكرتير تنفيذي. 
5 - مشرف حاسب آلي.  
 6- مترجم لغة "انجليزية". 
 7- مترجم لغة "فرنسية".
8 - وظيفة ادارية مساندة.  
9 - أخصائي علاقات عامة.

* التخصصات المطلوبة:

- الادارة
- القانون
 - الاعلام  
- الاقتصاد 
- العلوم الأمنية  
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- اللغة الفرنسية 
- اللغة الانجليزية
- العلوم السياسية  
- العلاقات العامة  
- السكرتارية التنفيذية
- أو تخصصات ذات صلة

* الشروط:

1- أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
4- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
5- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
6- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.


* المزايا الوظيفية:

- بدل سكن.
- تأمين طبي.
- أجر شهري.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.

* طريقة التقديم:

بدأ التقديم يوم الثلاثاء 1445/5/21هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غد الأحد 1445/5/26هـ.

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