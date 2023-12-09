ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

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كشفت
وزارة الخارجية استمرار التقديم على وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية
المؤهلة من (الرجال والنساء) للعمل في سفارة المملكة في كل من (الرباط، كانبرا،
موروني) على النحو التالي:
* المسميات
الوظيفية: 1- باحث.
2- باحث قانوني.
3 - أخصائي أمني.
4- سكرتير تنفيذي.
5 - مشرف حاسب آلي.
6- مترجم لغة "انجليزية".
7- مترجم لغة "فرنسية".
8 - وظيفة ادارية مساندة.
9 - أخصائي علاقات عامة.
* التخصصات
المطلوبة:-
الادارة
- القانون
- الاعلام
- الاقتصاد
- العلوم الأمنية
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- اللغة الفرنسية
- اللغة الانجليزية
- العلوم السياسية
- العلاقات العامة
- السكرتارية التنفيذية
- أو تخصصات ذات صلة
* الشروط:1-
أن لا يقل التقدير عن جيد جدًا.
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3- أن يتعهد خطيا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
4- اذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
5- اجادة اللغة الانجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو لغة البلد المضيف.
6- أن لايكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات المطلوبة.
* المزايا
الوظيفية:-
بدل سكن.
- تأمين طبي.
- أجر شهري.
- تذاكر سنوية.
- بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج.
- بدلات أخرى.
* طريقة
التقديم:بدأ
التقديم يوم الثلاثاء 1445/5/21هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غد الأحد
1445/5/26هـ.
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