يبدأ اليوم.. طريقة التقديم في وظائف الالتزام البيئي للبكالوريوس فأعلى

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أعلن
المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة
البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:
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المسميات الوظيفية:
1-
مدير قسم الطوارئ البيئية.
2- مدير قسم الرقابة والرصد.
3- مدير قسم الدعم والمساندة.
4- كبير أخصائي مختبرات بيئية.
5- مدير قسم التصاريح والتراخيص.
6- أخصائي أول استمرارية أعمال.
* التخصصات
المطلوبة:
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الهندسة
- الأحياء
- الكيمياء
- العلوم البيئية
- إدارة الأعمال
- الطوارئ البيئية
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- إدارة الكوارث والأزمات
- أو مايعادلهم
الشروط
العامة:
1-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
4- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
5- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
* طريقة
التقديم:
التقديم
متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
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