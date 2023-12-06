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صحيفة تواصل الالكترونية

يبدأ اليوم.. طريقة التقديم في وظائف الالتزام البيئي للبكالوريوس فأعلى

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المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من  الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1- مدير قسم الطوارئ البيئية.
2- مدير قسم الرقابة والرصد.
3- مدير قسم الدعم والمساندة.
4- كبير أخصائي مختبرات بيئية.
5- مدير قسم التصاريح والتراخيص.
6- أخصائي أول استمرارية أعمال.

* التخصصات المطلوبة:

- الهندسة
- الأحياء
- الكيمياء
- العلوم البيئية
- إدارة الأعمال
- الطوارئ البيئية
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- إدارة الكوارث والأزمات
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
4- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
5- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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