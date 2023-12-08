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صحيفة تواصل الالكترونية

4 ساعات عمل.. الإعلان عن وظائف بمزايا تنافسية في جميع المناطق

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وظائف عن بُعد
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أعلن منصة نون التعليمية عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة "عن بُعد" على النحو التالي:

* الشروط:اضافة اعلان

1- لا يشترط الخبرة.
2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3- مهارات عالية في التواصل والمرونة.
4- سيكون العمل بدخل شهري ومكافأة تعتمد على الإنجاز.
5- التفرغ للعمل (تفرغ لمدة 4 ساعات يومياً خلال الفترة المسائية).
6- الإلمام بالتقنية وتوفر انترنت وحاسب آلي (لابتوب) ورقم خاص بالعمل.

* المميزات:

- مواعيد عمل مرنة (عن بعد).
- دخل شهري (ومكافأة تعتمد على الإنجاز).
- العمل (4) ساعات يومياً خلال الفترة المسائية.
- العمل من المنزل (عن بعد) من أي مدينة في المملكة (ويفضل الرياض).

* ملاحظات:

- فكرة العمل الرئيسية هي تنفيذ المكالمات والتواصل اليومي مع الطلاب وارشادهم.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط (اضغط هنا).


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