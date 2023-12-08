4 ساعات عمل.. الإعلان عن وظائف بمزايا تنافسية في جميع المناطق

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أعلن منصة نون التعليمية عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة "عن بُعد" على النحو التالي:





* الشروط: اضافة اعلان



* المميزات:



* ملاحظات:



* طريقة التقديم:

