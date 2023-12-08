4 ساعات عمل.. الإعلان عن وظائف بمزايا تنافسية في جميع المناطق

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أعلن
منصة نون التعليمية عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة "عن بُعد"
على النحو التالي:
* الشروط:1-
لا يشترط الخبرة.
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2- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3- مهارات عالية في التواصل والمرونة.
4- سيكون العمل بدخل شهري ومكافأة تعتمد على الإنجاز.
5- التفرغ للعمل (تفرغ لمدة 4 ساعات يومياً خلال الفترة المسائية).
6- الإلمام بالتقنية وتوفر انترنت وحاسب آلي (لابتوب) ورقم خاص بالعمل.
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المميزات:-
مواعيد عمل مرنة (عن بعد).
- دخل شهري (ومكافأة تعتمد على الإنجاز).
- العمل (4) ساعات يومياً خلال الفترة المسائية.
- العمل من المنزل (عن بعد) من أي مدينة في المملكة (ويفضل الرياض).
* ملاحظات:-
فكرة العمل الرئيسية هي تنفيذ المكالمات والتواصل اليومي مع الطلاب وارشادهم.
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط (اضغط هنا).
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