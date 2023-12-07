شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة علم عن فتح باب التوظيف للتقديم على 10 وظائف شاغرة في التخصصات التقنية والهندسية والإدارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المستهدفة:
– إدارة الأعمال.
– التسويق.
– الهندسة الصناعية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– المالية.
– الاستثمار.
– هندسة الشبكات.
– نظم المعلومات.
– أو ما يعادلها.
مزايا العمل في شركة علم:
– رواتب شهرية تنافسية.
– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.
– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.
– دعم تعليم الأطفال.
– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.
– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.
– العلاوة الاجتماعية الشهرية.
– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية)
– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والاجازات المرضية.
– برامج الخصومات للموظفين.
نبذة عن الشركة:
– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا