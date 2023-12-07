الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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شركة علم تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

شركة علم
شركة علم
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أعلنت شركة علم عن فتح باب التوظيف للتقديم على 10 وظائف شاغرة في التخصصات التقنية والهندسية والإدارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات المستهدفة:



– إدارة الأعمال.
– التسويق.
– الهندسة الصناعية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– المالية.
– الاستثمار.
– هندسة الشبكات.
– نظم المعلومات.
– أو ما يعادلها.

مزايا العمل في شركة علم:



– رواتب شهرية تنافسية.
– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.
– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.
– دعم تعليم الأطفال.
– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.
– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.
– العلاوة الاجتماعية الشهرية.
– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية)
– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والاجازات المرضية.
– برامج الخصومات للموظفين.

نبذة عن الشركة:



– شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتُقدم عِلم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد.

طريقة التقديم:



– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا


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