ينتهي غدًا.. شروط ورابط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح باب التوظيف، لشغل وظائفها بنظام التعاقد "المرحلة الرابعة".

وأوضحت أن الوظائف متاحة بمسميات "مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين" في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية



المؤهلات المستهدفة في وظائف الشؤون الإسلامية



المهام الوظيفية



2 - وظائف الأئمة



3 - وظائف المؤذنين



4 - وظائف المراقبين



5 - وظائف حراس الأمن



خطوات التقديم



طريقة التقديم

