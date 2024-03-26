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جهز أوراقك.. شروط ورابط التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

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وظائف الشؤون الإسلامية
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن فتح باب التوظيف، لشغل وظائفها بنظام التعاقد "المرحلة الرابعة".

رابط وطريقة التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

وأوضحت أن الوظائف متاحة بالمسميات "مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين"، في كافة مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:
1 - وظائف الأئمة "لحملة الثانوية فأعلى - رجال".
2 - وظائف المؤذنين "لحملة الثانوية فأعلى - رجال".
3 - وظائف المراقبين "لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء".
4 - وظائف الدعوة "لحملة البكالوريوس فأعلى - رجال ونساء".
5 - وظائف حراس الأمن "لحملة الثانوية فأعلى - رجال ونساء".

المؤهلات المستهدفة في وظائف الشؤون الإسلامية

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

ملحوظة

- لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم أمس الاثنين 1445/9/15هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاثنين 1445/9/22هـ.

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