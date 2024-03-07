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إمام ومؤذن.. وزارة الشؤون الإسلامية تطرح وظائف بمختلف مناطق المملكة

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وزارة الشؤون الإسلامية
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن توفر وظائف "إمام و مؤذن" في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:

وزارة الشؤون الإسلامية تطرح وظائف بمختلف مناطق المملكة

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:
1 - التفرغ التام للعمل.
2 - اجتياز الكشف الطبي
3 - ألا يقل العمر عن 18 سنة.
4 - الحصول على الشهادة الثانوية.
5 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
6 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
7 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

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طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) يستمر التقديم حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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