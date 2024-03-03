سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالاستثمار الزراعي للعمل في الرياض

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أعلنت شركة الاستثمار الزراعي "سالك" - شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات - عن توفر وظائف مالية وتقنية في مقرها بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:





وظائف شاغرة بالاستثمار الزراعي للعمل في الرياض



التخصصات المطلوبة



الشروط العامة



طريقة التقديم



نبذة عن الشركة



1 - أخصائي تقارير ذكاء أعمال.2 - مساعد تنمية الاستثمار المحلي.- المالية- الاقتصاد- علوم البيانات- تقنية المعلومات- أو ما يعادلهم.1 - إجادة اللغة الإنجليزية.2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.4 - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.5 - توفر المتطلبات والمهارات الأخرى المحددة لكل وظيفة6 - حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).وتأسست سالك بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 22 بتاريخ 1430/4/18 (2009/4/14م) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقد نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للإسهام في توفير السلع الغذائية التي يتم الاستثمار في إنتاجها وتوريدها من الدول المستهدفة بالاستثمار وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار في المملكة.



