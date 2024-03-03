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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالاستثمار الزراعي للعمل في الرياض

وظائف فرص شاغرة
شركة الاستثمار الزراعي "سالك"
أ أ
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أعلنت شركة الاستثمار الزراعي "سالك" - شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات - عن توفر وظائف مالية وتقنية في مقرها بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بالاستثمار الزراعي للعمل في الرياض

1 - أخصائي تقارير ذكاء أعمال.
2 - مساعد تنمية الاستثمار المحلي.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- الاقتصاد
- علوم البيانات
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
4 - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال.
5 - توفر المتطلبات والمهارات الأخرى المحددة لكل وظيفة
6 - حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وتأسست سالك بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 22 بتاريخ 1430/4/18 (2009/4/14م) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقد نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للإسهام في توفير السلع الغذائية التي يتم الاستثمار في إنتاجها وتوريدها من الدول المستهدفة بالاستثمار وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار الأسعار في المملكة.

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