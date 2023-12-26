ينتهي غدًا.. "الصحة" تؤكد استمرار استقبال طلبات توظيف الخريجين في هذه التخصصات

أ أ

أعلنت وزارة الصحة، عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى لخريجي التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي: اضافة اعلان





"الصحة": استمرار استقبال طلبات توظيف هؤلاء الخريجين



التخصصات المطلوبة لوظائف الصحة



شروط التقديم على وظائف الصحة



طريقة التقديم

