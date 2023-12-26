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ينتهي غدًا.. "الصحة" تؤكد استمرار استقبال طلبات توظيف الخريجين في هذه التخصصات

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وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة، عن استمرار استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى لخريجي التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي:اضافة اعلان

"الصحة":  استمرار استقبال طلبات توظيف هؤلاء الخريجين

1 - مهندس تقنية معلومات أول.
2 - اختصاصي تقنية معلومات أول.
3 - كبير اختصاصي تقنية معلومات.

التخصصات المطلوبة لوظائف الصحة

- أمن المعلومات
- هندسة الشبكات
- هندسة الحاسب
- الأمن السيبراني
- تقنية المعلومات
- نظم معلومات حاسب آلي

شروط التقديم على وظائف الصحة

1 - شهادات احترافية في الأمن السيبراني.
2 - عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات.
3 - خبرة كافية في استراتيجيات الأمن السيبراني.
4 - شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
5 - يجب أن يكون لدى المرشح خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني.
6 - وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
7 - الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم يوم الخميس 1445/6/8هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى غد الأربعاء 1445/6/14هـ.


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