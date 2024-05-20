عاجل.. راتب 12000 ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين بعدة جهات حكومية

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أعلنت العديد من الجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة بدأ التقديم عليها خلال هذا الأسبوع، وذلك بداية من أمس الأحد 1445/11/11هـ "الموافق 19 مايو.

وتصل الرواتب في بعض الجهات 12 ألف ريال حسب التخصص والخبرات الخاصة بالمتقدمين لشغل هذه الوظائف.





الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين بعدة جهات حكومية



مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات



1 - الأمن العام "وظائف مدنية عبر جدارات"



2 - وزارة الخارجية "وظائف إدارية للجنسين"



3 - أمانة منطقة جازان "وظائف عبر جدارات"



4 - صندوق الاستثمارات "برنامج تطوير الخريجين"



5 - المركز الوطني "برنامج موان للخريجين"



* طريقة التقديم على وظائف مختلفة ومتنوعة

