الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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عاجل.. راتب 12000 ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين بعدة جهات حكومية

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وظائف شاغرة
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أعلنت العديد من الجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة بدأ التقديم عليها خلال هذا الأسبوع، وذلك بداية من أمس الأحد 1445/11/11هـ "الموافق 19 مايو.اضافة اعلان
وتصل الرواتب في بعض الجهات 12 ألف ريال حسب التخصص والخبرات الخاصة بالمتقدمين لشغل هذه الوظائف.

الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين بعدة جهات حكومية

وعبر موقع وتطبيق "وظيفة.كوم"، فقد تم الإعلان عن مئات الوظائف للخريجين من حملة كافة المؤهلات الثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، منها وظائف لا تتطلب الخبرة، متاحة حاليًا للتقديم مباشرة

مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

ووفق الحساب الرسمي لموقع "وظيفة.كوم" فإن الفرص المتاحة منها وظائف حكومية وتوظيف مباشر، نعرضها على النحو التالي:

1 - الأمن العام "وظائف مدنية عبر جدارات"

- للتقديم (اضغط هنا).

2 - وزارة الخارجية "وظائف إدارية للجنسين"

- للتقديم (اضغط هنا).

3 - أمانة منطقة جازان "وظائف عبر جدارات"

- للتقديم (اضغط هنا).

4 - صندوق الاستثمارات "برنامج تطوير الخريجين"

- للتقديم (اضغط هنا).

5 - المركز الوطني "برنامج موان للخريجين"

- للتقديم (اضغط هنا).

* طريقة التقديم على وظائف مختلفة ومتنوعة

وللاطلاع على جميع هذه الوظائف وغيرها يرجى الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

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