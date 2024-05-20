الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل.. "الزكاة والضريبة": هذه الرسالة لا علاقة لنا بها

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرها من مخاطر الرسائل التي يتلقاها المواطنون منسوبة إليها على غير الحقيقة.
وجاء في نص رسالة تلقاها أحد المواطنين: "نواد إعلامكم بأنه قد تم اكتشاف خطأ في حساب الضريبة الخاص بكم، وتبين أن المبلغ الذي دفعتموه قد تجاوز المبلغ الفعلي الذي يتوجب عليكم دفعه، ونظرًا لذلك فإننا سنقوم بإرجاع مبلغ 429 ريالاً سعوديًا على حسابكم المصرفي المرتبط بملفكم الضريبي".اضافة اعلان
وطلبت الرسالة ملء المعلومات بعناية حيث إن أية معلومات غير صحيحة، أو غير مكتملة قد تؤدي إلى تأخير في تلقي الدفعة.


تجاهل البريد الإلكتروني المرسل

وردت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" بأن "البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الالكتروني المُرسل".
وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA

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