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بشرى لهؤلاء.. وظائف في أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط

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مركز الملك عبدالله المالي بالرياض
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أعلن مركز الملك عبدالله المالي بالرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية للمواطنين من حملة البكالوريوس مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف في أكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط

1 - أخصائي بيئة.
2 - قائد أداء الشركات.
3 - مدير تسليم المشروع.
4 - قائد تسليم المشروع.
5 - محلل تسليم المشاريع.
6 - مدير التميز المؤسسي.
7 - أخصائي أول CAFM.
8 - خبير إدارة المرافق.
9 - أخصائي إدارة المرافق.
10 - خبير المناظر الطبيعية.
11 - أخصائي إدارة الممتلكات.
12 - مدير اتصال الشبكة والأمن.
13 - مدير أول لتسليم المشاريع.
14 - أخصائي أول إدارة الممتلكات.
15 - أخصائي أول إدارة المرافق.
16 - أخصائي أول التميز التنظيمي.
17 - أخصائي أول تسليم المشاريع.
18 - أخصائي أول الاتصال الداخلي.
19 - قائد إدارة البيانات والخصوصية.
20 - محلل الوقاية من الحرائق والانقاذ.
21 - أخصائي الوقاية من الحرائق والانقاذ.
22 - أخصائي أحداث الصحة والسلامة والبيئة.
23 - قائد الصحة والسلامة والبيئة للشركات.
23- الاتصالات الداخلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
24 - مدير المخاطر والامتثال وحوكمة الأمن السيبراني.

التخصصات المطلوبة:

- المالية
- الهندسة
- الإحصاء
- الاتصالات
- إدارة البناء
- علوم الحاسب
- الدراسة البيئية
- إدارة الأعمال
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- هندسة الحاسب
- الهندسة المدنية
- الصحة والسلامة
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الحماية من الحرائق
- هندسة المناظر الطبيعية
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات الأخرى الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا)

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