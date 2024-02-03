ينتهي اليوم.. لا يفوتك التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف للخريجين بمكافآت ومزايا تنافسية

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كشفت هيئة تخصصات الصحية عن استمرار التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمسمى "فني نظارات" في القطاع الصحي، برواتب تصل إلى (7,000) مع بدلات ومزايا أخرى، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان





تدريب منتهي بالتوظيف للخريجين بمكافآت ومزايا تنافسية



المؤهلات المطلوبة:



الشروط:



مناطق التوظيف:



معلومات عن البرنامج:



طريقة التقديم:

