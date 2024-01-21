بدء التقديم بهيئة التخصصات الصحية في برنامج "فني نظارات" المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في برنامج (فني النظارات) المنتهي بالتوظيف، الذي تطلقه الأكاديمية الصحية بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص. اضافة اعلان







التخصصات والرواتب في وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:



وصف البرنامج:



شروط البرنامج



آلية فرز وترشيح الطلبات:



ملاحظات:



ملاحظة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

