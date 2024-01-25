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سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية
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أعلنت هيئة الملكية الفكرية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكريةاضافة اعلان

1 - محلل تخطيط.
2 - وظائف متعددة.
3- فاحص براءات الاختراع.

التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الملكية الفكرية

- هندسة المواد
- الكيمياء الطبية
- الكيمياء الحيوية
- الكيمياء العضوية
- كيمياء البوليمرات
- الكيمياء العضوية
- التكنولوجيا الحيوية
- الهندسة الكيميائية
- تقنية المعلومات
- هندسة الاتصالات
- علوم الحاسب الآلي
- الهندسة الميكانيكية
- تخصصات ذو صلة
- الكيمياء غير العضوية
- هندسة البترول – الحفر
- هندسة البتروكيماويات
- هندسة البترول - الإنتاج
- هندسة البترول – الخزانات
- الكيمياء الطبية والبيولوجية.

الشروط

1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية "مستوى متوسط فأعلى".
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الملكية الفكرية

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).


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