سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

أ أ
أعلنت هيئة الملكية الفكرية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب
المسميات والشروط التالية:
وظائف
شاغرة في هيئة الملكية الفكرية1 -
محلل تخطيط.
اضافة اعلان
2 - وظائف متعددة.
3- فاحص براءات الاختراع.
التخصصات
المطلوبة لوظائف هيئة الملكية الفكرية-
هندسة المواد
- الكيمياء الطبية
- الكيمياء الحيوية
- الكيمياء العضوية
- كيمياء البوليمرات
- الكيمياء العضوية
- التكنولوجيا الحيوية
- الهندسة الكيميائية
- تقنية المعلومات
- هندسة الاتصالات
- علوم الحاسب الآلي
- الهندسة الميكانيكية
- تخصصات ذو صلة
- الكيمياء غير العضوية
- هندسة البترول – الحفر
- هندسة البتروكيماويات
- هندسة البترول - الإنتاج
- هندسة البترول – الخزانات
- الكيمياء الطبية والبيولوجية.
الشروط1 -
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية "مستوى متوسط فأعلى".
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.