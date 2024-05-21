الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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جهز أوراقك.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بدون خبرة

الخدمات الطبية القوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أ أ
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن توفر 35 وظيفة بمسمى فني رعاية مرضى لا تشترط الخبرة لحملة الدبلوم حسب الشروط والمتطلبات التالية:اضافة اعلان
- فني رعاية مرضى "لحملة الدبلوم - لا يشترط الخبرة".

الشروط

1 - لا يشترط توفر الخبرة.
2 - مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
3 - يتحمل مسؤولية ضمان تقنيات الرفع الآمنة.
4 - يجب أن يكون مسجلاً في المجلس السعودي.
5 - أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم رعاية المرضى أو دبلوم التمريض.

مهام العمل

- العمل مع الزملاء لضمان بيئة عمل جيدة يتلقى فيها المرضى مستوى عالٍ من الرعاية.
- يتحمل مسؤولية تقديم الرعاية المهنية والمختصة للمرضى بالاشتراك مع RGN 2.
- يضمن الالتزام بجميع السياسات والإجراءات الخاصة بالمستشفى والوحدة.
- يضمن الالتزام بسياسات مكافحة العدوى الآمنة.
- ومهام وواجبات أخرى ...

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) يستمر حتى الأربعاء 1445/11/21هـ (الموافق 2024/5/29م).

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