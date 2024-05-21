جهز أوراقك.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بدون خبرة

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أعلنت
الخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع عن توفر 35 وظيفة بمسمى فني رعاية
مرضى لا تشترط الخبرة لحملة الدبلوم حسب الشروط والمتطلبات التالية:
- فني رعاية مرضى "لحملة الدبلوم - لا يشترط الخبرة".
الشروط1 -
لا يشترط توفر الخبرة.
2 - مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
3 - يتحمل مسؤولية ضمان تقنيات الرفع الآمنة.
4 - يجب أن يكون مسجلاً في المجلس السعودي.
5 - أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم رعاية المرضى أو دبلوم التمريض.
مهام
العمل-
العمل مع الزملاء لضمان بيئة عمل جيدة يتلقى فيها المرضى مستوى عالٍ من الرعاية.
- يتحمل مسؤولية تقديم الرعاية المهنية والمختصة للمرضى بالاشتراك مع RGN 2.
- يضمن الالتزام بجميع السياسات والإجراءات الخاصة بالمستشفى والوحدة.
- يضمن الالتزام بسياسات مكافحة العدوى الآمنة.
- ومهام وواجبات أخرى ...