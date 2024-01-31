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صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وبدل وتأمين.. "STC" تُعلن استمرار التقديم على وظائف لهؤلاء الخريجين

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
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أعلنت شركة الاتصالات "STC"، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

"STC" تُعلن استمرار التقديم على وظائف للخريجين


 المسميات الوظيفية:

1 - قائد الفريق.
2 - مساعد مدير أنظمة التسويق.
3 - مدير قسم إدارة قيمة العملاء.
4 - محلل تمكين المبيعات الرئيس.
5 - مساعد مدير دعم ما قبل البيع.
6 - مدير قسم التقارير وإدارة العقود.
7 - مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال.

التخصصات المطلوبة

- القانون
- المالية 
- الهندسة
- التسويق    
- إدارة الأعمال   
- هندسة الاتصالات    
- أو ما يعادلهم

الشروط العامة

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا

 - رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- التطوير الوظيفي.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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