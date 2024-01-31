رواتب وبدل وتأمين.. "STC" تُعلن استمرار التقديم على وظائف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
شركة الاتصالات "STC"، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
"STC" تُعلن استمرار التقديم على وظائف للخريجين
المسميات الوظيفية:1 -
قائد الفريق.
2 - مساعد مدير أنظمة التسويق.
3 - مدير قسم إدارة قيمة العملاء.
4 - محلل تمكين المبيعات الرئيس.
5 - مساعد مدير دعم ما قبل البيع.
6 - مدير قسم التقارير وإدارة العقود.
7 - مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- المالية
- الهندسة
- التسويق
- إدارة الأعمال
- هندسة الاتصالات
- أو ما يعادلهم
الشروط
العامة1 -
إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
المزايا - رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- التطوير الوظيفي.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.