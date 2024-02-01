سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في "الضريبة والجمارك" للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: اضافة اعلان





وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك



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