سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في "الضريبة والجمارك" للبكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف
شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1 -
مدير تجربة العملاء.
2 - مشرف إدارة المشتريات.
3 - أخصائي تطوير الخدمات.
4 - أخصائي تخطيط ومتابعة أول.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.
6 - أخصائي عمليات المراقبة والأمن.
7 - أخصائي رئيس في تحليل أعمال تقنية المعلومات.
التخصصات
المطلوبة-
الهندسة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).