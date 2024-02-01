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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في "الضريبة والجمارك" للبكالوريوس فأعلى

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1 - مدير تجربة العملاء.
2 - مشرف إدارة المشتريات.
3 - أخصائي تطوير الخدمات.
4 - أخصائي تخطيط ومتابعة أول.
5 - خبير تطبيقات تقنية المعلومات.
6 - أخصائي عمليات المراقبة والأمن.
7 - أخصائي رئيس في تحليل أعمال تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة

- الهندسة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

 طريقة التقديم


التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وفي 4 من مايو 2021 الموافق 23 من رمضان 1442، تأسست هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي هيئة حكومية، بقرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت المسمى الحالي.



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