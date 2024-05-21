عاجل.. موعد صرف دعم سكني لشهر مايو.. هل يتم تبكيره أم تأجيله؟

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يصادف موعد إيداع دعم سكني لشهر مايو الجاري يوم الجمعة – العطلة الأسبوعية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التبكير بالإيداع أم تأجيله إلى وقت لاحق.

وقال البرنامج في رد على استفسار حول موعد إيداع الدعم السكني عبر حسابه في منصة "إكس": "تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي".

ويشير ذلك ضمنًا إلى تأجيل إيداع الدعم الشهري إلى ما بعد يوم الجمعة.

وعليكم السلام،



تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة اقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 21, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

