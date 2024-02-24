ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في معسكر وبرنامج سدايا لتدريب الخريجين

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كشفت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، عن استمرار التسجيل في "معسكر إدارة البيانات" لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، من خلال معسكر تدريبي مكثف، مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم في معسكر وبرنامج سدايا لتدريب الخريجين



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