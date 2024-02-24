ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في معسكر وبرنامج سدايا لتدريب الخريجين

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كشفت
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، عن استمرار التسجيل في "معسكر إدارة
البيانات" لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، من خلال معسكر تدريبي مكثف، مع فرصة
الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:
رابط وطريقة التقديم في معسكر وبرنامج سدايا لتدريب الخريجين الفئات المستهدفة:
- خريجو البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.
التخصصات المطلوبة-
التخصصات التقنية الإدارية.
مجالات التدريب-
مجالات إدارة البيانات المتقدمة.
- المفاهيم الأساسية في إدارة البيانات.
- دورة حياة البيانات والبنية والتصميم والأمن والخصوصية.
- أخلاقيات البيانات والبيانات الضخمة والتخزين والجودة والإصدارات.
الشروط1 -
اجتياز اختبار القبول.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية.
3 - اجتياز المقابلة الشخصية.
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
5 - خريجو درجة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.
الأهداف-
تدريب عملي مكثف في إدارة البيانات.
- تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة في هذا المجال.
تفاصيل
المعسكر1 -
يبدأ المعسكر من 10 مارس 2024.
2 - مدة المعسكر (+120) ساعة تدريبية لمدة شهر.
3 - يوجد شهادة معتمدة من سدايا بإتمام المعسكر.
4 - المعسكر يقام حضوريًا بمقر أكاديمية طويق في مدينة الرياض.