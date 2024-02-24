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ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في معسكر وبرنامج سدايا لتدريب الخريجين

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هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
أ أ
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كشفت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، عن استمرار التسجيل في "معسكر إدارة البيانات" لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية، من خلال معسكر تدريبي مكثف، مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم في معسكر وبرنامج سدايا لتدريب الخريجين

 الفئات المستهدفة:
 - خريجو البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.

 التخصصات المطلوبة

- التخصصات التقنية الإدارية.

 مجالات التدريب

- مجالات إدارة البيانات المتقدمة.
- المفاهيم الأساسية في إدارة البيانات.
- دورة حياة البيانات والبنية والتصميم والأمن والخصوصية.
- أخلاقيات البيانات والبيانات الضخمة والتخزين والجودة والإصدارات.

 الشروط

1 - اجتياز اختبار القبول.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية.
3 - اجتياز المقابلة الشخصية.
 4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
5 - خريجو درجة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.

الأهداف

- تدريب عملي مكثف في إدارة البيانات.
- تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة في هذا المجال.

تفاصيل المعسكر

1 - يبدأ المعسكر من 10 مارس 2024.
2 - مدة المعسكر (+120) ساعة تدريبية لمدة شهر.
3 - يوجد شهادة معتمدة من سدايا بإتمام المعسكر.
4 - المعسكر يقام حضوريًا بمقر أكاديمية طويق في مدينة الرياض.

 طريقة التسجيل

 التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم السبت 1445/8/14هـ (الموافق2024/2/24م).

نبذة عن المعسكر

ويهدف المعسكر إلى التعرف والعمل على إطار حوكمة البيانات المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذراعه التشريعي مكتب إدارة البيانات الوطنية، وفهم وتطبيق نماذج العمل ضمن إطار العمل المقترح، بالإضافة إلى فهم أساسيات حوكمة البيانات.

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