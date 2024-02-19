الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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مميزات وشهادة معتمدة.. "سدايا" تُعلن بدء التقديم في معسكر إدارة البيانات

سدايا
سدايا
أ أ
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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن بدء التسجيل في (معسكر إدارة البيانات) لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال معسكر تدريبي مكثف مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان
 

الفئات المستهدفة:


- خريجي البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.
 

التخصصات المطلوبة:


- التخصصات التقنية الإدارية
 

مجالات التدريب:


- المفاهيم الأساسية في إدارة البيانات
- مجالات إدارة البيانات المتقدمة
- أخلاقيات البيانات والبيانات الضخمة والتخزين والجودة والإصدارات
- دورة حياة البيانات والبنية والتصميم والأمن والخصوصية
 

الشروط:



- اجتياز اختبار القبول.
- اجادة اللغة الانجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- خريجي درجة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.

الأهداف:



- تدريب عملي مكثف في إدارة البيانات.
- كيفية تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بالبيانات.
- التمكن من الاستراتيجيات الضرورية للحصول على شهادة CDMP
- تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة في هذا المجال.

تفاصيل المعسكر:


- يبدأ المعسكر من 10 مارس 2024.
- مدة المعسكر (+120) ساعة تدريبية لمدة شهر.
- يوجد شهادة معتمدة من سدايا بإتمام المعسكر.
- المعسكر يقام حضورياَ بمقر أكاديمية طويق في مدينة الرياض.
 

طريقة التسجيل:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/8/14هـ (الموافق2024/2/24م).

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