مميزات وشهادة معتمدة.. "سدايا" تُعلن بدء التقديم في معسكر إدارة البيانات

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن بدء التسجيل في (معسكر إدارة البيانات) لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال معسكر تدريبي مكثف مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:





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