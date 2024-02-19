مميزات وشهادة معتمدة.. "سدايا" تُعلن بدء التقديم في معسكر إدارة البيانات

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أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن بدء التسجيل في (معسكر إدارة البيانات) لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية من خلال معسكر تدريبي مكثف مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:
الفئات المستهدفة:
- خريجي البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.
التخصصات المطلوبة:
- التخصصات التقنية الإدارية
مجالات التدريب:
- المفاهيم الأساسية في إدارة البيانات
- مجالات إدارة البيانات المتقدمة
- أخلاقيات البيانات والبيانات الضخمة والتخزين والجودة والإصدارات
- دورة حياة البيانات والبنية والتصميم والأمن والخصوصية
الشروط:
- اجتياز اختبار القبول.
- اجادة اللغة الانجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- خريجي درجة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية الإدارية.
الأهداف:
- تدريب عملي مكثف في إدارة البيانات.
- كيفية تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بالبيانات.
- التمكن من الاستراتيجيات الضرورية للحصول على شهادة CDMP
- تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل وتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة في هذا المجال.
تفاصيل المعسكر:
- يبدأ المعسكر من 10 مارس 2024.
- مدة المعسكر (+120) ساعة تدريبية لمدة شهر.
- يوجد شهادة معتمدة من سدايا بإتمام المعسكر.
- المعسكر يقام حضورياَ بمقر أكاديمية طويق في مدينة الرياض.