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وظائف موسمية بشركة كدانة في موسم الحج لهذا العام

شركة كدانة
وظائف شركة كدانة
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أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير (الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة) عن بدء التقديم في برنامج الوظائف الموسمية لحج 1445هـ على النحو التالي:اضافة اعلان

الفئات المستهدفة:

السعوديين والسعوديات حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات.

 مهام الوظيفة:

 - تقديم الدعم العام لمشاريع موسم الحج.
- مساعدة في تنفيذ وتطوبر مشاريع موسم الحج.
- الالتزام بأي مهام أخرى تكلف بها من مدير المشروع.

مجالات العمل:

- الإدارة
- الميدانية
- الإشرافية
- الهندسية والفنية
- مجالات أخرى.

المتطلبات لشغل الوظائف:

- القدرة على العمل تحت الضغط.
- مهارات في التواصل.
- التفرغ والالتزام بالمهام المكلف بها.
- القدرة على العمل بروح الفريق والتعاون.
- يفضل وجود خبرة عمل سابقة في موسم الحج.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/9/3هـ عبر تعبئة النموذج على الرابط: إضغط هنا

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سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف شاغرة في البريد لهؤلاء الخريجين

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