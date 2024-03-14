وظائف موسمية بشركة كدانة في موسم الحج لهذا العام

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أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير (الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة) عن بدء التقديم في برنامج الوظائف الموسمية لحج 1445هـ على النحو التالي:
الفئات المستهدفة:السعوديين والسعوديات حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات.
مهام الوظيفة: - تقديم الدعم العام لمشاريع موسم الحج.
- مساعدة في تنفيذ وتطوبر مشاريع موسم الحج.
- الالتزام بأي مهام أخرى تكلف بها من مدير المشروع.
مجالات العمل:- الإدارة
- الميدانية
- الإشرافية
- الهندسية والفنية
- مجالات أخرى.
المتطلبات لشغل الوظائف:- القدرة على العمل تحت الضغط.
- مهارات في التواصل.
- التفرغ والالتزام بالمهام المكلف بها.
- القدرة على العمل بروح الفريق والتعاون.
- يفضل وجود خبرة عمل سابقة في موسم الحج.