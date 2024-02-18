الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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مستشفى قوى الأمن بالرياض يعلن عن وظائف إدارية وصحية شاغرة

مستشفى قوى الأمن
مستشفى قوى الأمن
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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وصحية لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف مستشفى قوى الأمن:

الوظائف الإدارية:
1- مصوّر فوتوغرافي:
- شهادة الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات.
- أو درجة الدبلوم (لا تشترط الخبرة).
2- أخصائي تموين أول:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلاسل الإمداد،  الخدمات اللوجستية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
الوظائف الصحية:
1- منسق أبحاث التمريض السريرية.
2- ممرض مسجل.
3- أخصائي تمريض سريري.
4- مدرب سريري تمريض.
5- استشاري تأهيل.

طريقة التقديم على الوظائف:

- يمكن التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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