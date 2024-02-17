السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: 

- خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT Applications Expert)
- ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب (Quality Assurance & Enforcement for Zakat & Tax Lead Supervisor)
- أخصائي ضمان الجودة والإنفاذ الجمركي (Customs Quality Assurance & Enforcement Specialist)
- خبير التحليل الاقتصادي (Economic Analysis Expert)
- أخصائي رئيسي لإدارة الموارد البشرية (HRSM (Lead Specialist
- أخصائي أول خدمات الموظفين (Employee Services Senior Specialist)
- مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تكنولوجيا المعلومات (IT Operations Performance & Reporting Section Manager)
- خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:

- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- القانون
- الدراسات القانونية
- الاقتصاد
- الإحصائيات
- الرياضيات
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم

نبذة عن هيئة الزكاة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الزكاة:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

اقرأ أيضا

عاجل.. في حالة انتهاء عقد الإيجار.. هل يتوقف حساب المواطن؟

ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "سار" المبتدئ بالتوظيف

عاجل.. أسرع طريقة لإغلاق حساب أبشر عند سرقته (فيديو)

الرابط والموعد والشروط.. جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب الدخل "المتذبذب" بخصوص الدعم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سدايا 8:37 م الأربعاء، 24 يناير 2024

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 7:18 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف في 3 مدن

الهيئة الملكية للجبيل وينبع 12:01 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. راتب يتجاوز 11 ألف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعدة تخصصات

البريد السعودي سبل 6:31 م الإثنين، 22 يناير 2024

مؤسسة البريد تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض