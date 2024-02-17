هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT Applications Expert)
- ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب (Quality Assurance & Enforcement for Zakat & Tax Lead Supervisor)
- أخصائي ضمان الجودة والإنفاذ الجمركي (Customs Quality Assurance & Enforcement Specialist)
- خبير التحليل الاقتصادي (Economic Analysis Expert)
- أخصائي رئيسي لإدارة الموارد البشرية (HRSM (Lead Specialist
- أخصائي أول خدمات الموظفين (Employee Services Senior Specialist)
- مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تكنولوجيا المعلومات (IT Operations Performance & Reporting Section Manager)
- خبير ذكاء الأعمال (Business Intelligence Expert)
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- القانون
- الدراسات القانونية
- الاقتصاد
- الإحصائيات
- الرياضيات
- علم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- أو مايعادلهم