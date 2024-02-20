شركة البحر الأحمر تعلن عن عشرات الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي)، عن فتح باب التوظيف لشغل (46) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:
وظائف شركة البحر الأحمر:- سائق
- كابتن
- رجل اطفاء
- مدير أول ضمان الجودة
- مدير أول المشاريع
- مدير أول مراقبة الجودة
- مدير الرقابة المالية
- متخصص الترجمة
- مساعد مدير التعلم
- مدير أول البناء
- مشرف مراقبة الجودة
- مدير العمليات المصرفية
- مدير تقارير المشروع
- مشرف مراقبة الجودة
- مدير التطوير
- مدير المشروع
- مدير مساعد إعداد التقارير
- مدير مساعد ضمان الجودة
- مدير تنسيق البناء الفني
- مدير مساعد التحول الرقمي
- محلل أول التخطيط المالي
- أخصائي مشتريات
- أخصائي أول المشتريات
- أخصائي أول إدارة الأداء
- أخصائي أول مشاريع سلاسل التوريد
- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء
- مساعد مدير الصحة والسلامة
- مساعد مدير عمليات النقل البري
- مدير الصحة والسلامة
- مساعد مدير التطوير
- مدير البناء
- مدير أول تنسيق البناء الفني
- مدير النقل والتوزيع
- مدير أول الصحة والسلامة
- مدير الأمن الحيوي البيئي
- مدير أول نظم المعلومات الجغرافية البيئية
- مساعد مدير عمليات النقل والصيانة
- أخصائي أول الاستعداد التشغيلي للتنقل
- مدير العمليات اللوجستية البحرية
- (وظائف اخرى)
المؤهلات المستهدفة:- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.