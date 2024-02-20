الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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شركة البحر الأحمر تعلن عن عشرات الوظائف لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

شركة البحر الاحمر الدولية الواح شمسية
شركة البحر الأحمر
أ أ
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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي)، عن فتح باب التوظيف لشغل (46) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:اضافة اعلان

وظائف شركة البحر الأحمر:

- سائق     
- كابتن                                           
- رجل اطفاء       
- مدير أول ضمان الجودة   
- مدير أول المشاريع                   
- مدير أول مراقبة الجودة     
- مدير الرقابة المالية  
- متخصص الترجمة    
- مساعد مدير التعلم    
- مدير أول البناء            
- مشرف مراقبة الجودة                   
- مدير العمليات المصرفية             
- مدير تقارير المشروع   
- مشرف مراقبة الجودة     
- مدير التطوير      
- مدير المشروع       
- مدير مساعد إعداد التقارير   
- مدير مساعد ضمان الجودة           
- مدير تنسيق البناء الفني       
- مدير مساعد التحول الرقمي     
- محلل أول التخطيط المالي  
- أخصائي مشتريات                 
- أخصائي أول المشتريات       
- أخصائي أول إدارة الأداء        
- أخصائي أول مشاريع سلاسل التوريد       
- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء                
- مساعد مدير الصحة والسلامة     
- مساعد مدير عمليات النقل البري     
- مدير الصحة والسلامة   
- مساعد مدير التطوير    
- مدير البناء             
- مدير أول تنسيق البناء الفني       
- مدير النقل والتوزيع      
- مدير أول الصحة والسلامة       
- مدير الأمن الحيوي البيئي      
- مدير أول نظم المعلومات الجغرافية البيئية       
- مساعد مدير عمليات النقل والصيانة     
- أخصائي أول الاستعداد التشغيلي للتنقل   
- مدير العمليات اللوجستية البحرية      
- (وظائف اخرى)

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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