جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف (إدارية، تدريبية، تقنية، هندسية) لحملة الثانوية الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:



وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية



التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:



الشروط العامة لشغل الوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:

