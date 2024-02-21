الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف (إدارية، تدريبية، تقنية، هندسية) لحملة الثانوية الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

- محلل برامج أول 
- باحث
- إداري قاعدة البيانات
- مساعد تموين لوجستي
- مشتري ثاني    
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق      
- مهندس مدني انشائي           

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:

- إدارة الأعمال  
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات   
- علوم السلامة       
- علوم الأحياء الدقيقة   
- الهندسة    
- الهندسة الانشائية   
- الهندسة المدنية     
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة 
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة لشغل الوظائف:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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