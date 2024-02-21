جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف (إدارية، تدريبية، تقنية، هندسية) لحملة الثانوية الدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في كل من (الرياض، جدة) على النحو التالي:
وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية- محلل برامج أول
- باحث
- إداري قاعدة البيانات
- مساعد تموين لوجستي
- مشتري ثاني
- مسؤول تدريب الحماية من الحريق
- مهندس مدني انشائي
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- علوم الأحياء الدقيقة
- الهندسة
- الهندسة الانشائية
- الهندسة المدنية
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة لشغل الوظائف:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.