وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف مُتعددة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف وزارة الصناعة:
1- مدير قسم التخطيط الوظيفي.
2- مدير إدارة استدامة المنظومة.
3- كبير أخصائيين التميز المؤسسي.
4- أخصائي عمليات مشتريات.
5- مدير قسم الإيرادات.
6- شريك أعمال موارد بشرية.
7- أخصائي توظيف أول.
8- أخصائي خزينة.
9- أخصائي اول تنمية القطاع غير الربحي.
10- شريك اعمال الشؤون المالية والإدارية.
التخصصات المطلوبة في وزارة الصناعة:
- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة الموارد البشرية.
- التخطيط الوظيفي والتطوير الوظيفي.
- الاستدامة.
- إدارة البيئة.
- إدارة الجودة.
- الإدارة الاستراتيجية.
- إدارة سلسلة التوريد.
- الإدارة اللوجستية.
- المالية.
- المحاسبة.
- علم النفس التنظيمي.
- التنمية المجتمعية.
- العمل الاجتماعي.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم على الوظائف:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا