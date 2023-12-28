الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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للعمل في الرياض

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وزارة الصناعة
وزارة الصناعة
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 10 وظائف مُتعددة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف وزارة الصناعة:


1- مدير قسم التخطيط الوظيفي.
2- مدير إدارة استدامة المنظومة.
3- كبير أخصائيين التميز المؤسسي.
4- أخصائي عمليات مشتريات.
5- مدير قسم الإيرادات.
6- شريك أعمال موارد بشرية.
7- أخصائي توظيف أول.
8- أخصائي خزينة.
9- أخصائي اول تنمية القطاع غير الربحي.
10- شريك اعمال الشؤون المالية والإدارية.

التخصصات المطلوبة في وزارة الصناعة:


- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- إدارة الموارد البشرية.
- التخطيط الوظيفي والتطوير الوظيفي.
- الاستدامة.
- إدارة البيئة.
- إدارة الجودة.
- الإدارة الاستراتيجية.
- إدارة سلسلة التوريد.
- الإدارة اللوجستية.
- المالية.
- المحاسبة.
- علم النفس التنظيمي.
- التنمية المجتمعية.
- العمل الاجتماعي.
- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على الوظائف:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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رابط وطريقة التقديم على 126 وظيفة متاحة بالقوات البرية

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