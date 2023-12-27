الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في جميع المناطق

مركز الالتزام البيئي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف للعمل في جميع مناطق المملكة، لحملة الشهادة الجامعية في تخصص القانون أو الأنظمة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه، حسب أماكن العمل التالية:اضافة اعلان
-  الرياض (المركز الرئيسي).
- مكة المكرمة.
- المدينة المنورة.
- المنطقة الشرقية.
- المنطقة الجنوبية.

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 


- باحث قانوني.

مهام وظائف الرقابة على الالتزام البيئي 


1- مراجعة مسودات المستندات والعقود والوثائق من المنظور القانوني وتقديم التوصيات المناسبة.
2- صياغة مسودات الآراء القانونية وعرضها على المستشار القانوني.
3- صياغة مسودات المذكرات القانونية ومراجعة الأحكام القضائية وإعداد تقرير للإدارة المعنية.
4- مراجعة المخالفات التي ترصد ووضع التوصيات الأولية بخصوصها.
5- المشاركة في إعداد وتطوير الإرشادات القانونية الخاصة بتفسير القوانين والأنظمة والإجراءات ذات البعد القانوني.
6- البحث في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
7- المشاركة في إعداد اللوائح والدراسات والبحوث القانونية.
8- مراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
9- المشاركة في حضور الاجتماعات وتمثيل المركز في اللجان حسب ما يراه صاحب الصلاحية.
10- إعداد مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنسيق مع الأطراف المعنية داخل وخارج المركز، وإعداد التقارير التحليلية والمقارنة ذات العلاقة.
11- المشاركة في اللجان حسب احتياج المركز.
12- العمل على توثيق وحفظ جميع الوثائق القانونية والأعمال وسجلاتها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها.
13- أداء أي مهام أخرى تسند إليه من قبل المدير المباشر ضمن حدود مهامه ومسؤولياته الوظيفية.

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف :


1- قدرة على التعبير، والصياغة بوضوح، وبدقة تحدثا، وكتابة 
2- قدرة على تجميع البيانات والمعلومات وعمل الدراسات التي تتعلق بموضوع معين.
3- قدرة على البحث والتأصيل والتحليل والاستنباط القانوني.
4- الإلمام بالتعامل مع الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات الإلكترونية ذات العلاقة بمهامها.
5- قدرة على التواصل وبناء علاقات عمل فعالة مع الاخرين والمحافظة عليها.
6- إعداد التقارير .

شروط وظاف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 


1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الحنسية.
2- الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو (الأنظمة) أو ما يعادلها.
3- الالمام بتطبيقات نظام البيئة ولائحته التنفيذية.

موعد ورابط التقديم على الوظائف:


- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/14هـ الموافق 2023/12/27م، من خلال الرابط التالي:
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