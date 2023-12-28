الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمشروع مباني الأمن المركزي في عدة مدن (الرياض، القصيم، الدمام، أبها، ذهبان، مكة المكرمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





وظائف الشركة السعودية للخدمات المحدودة



متطلبات وظائف الشركة السعودية للخدمات المحدودة



طريقة التقديم على الوظائف

