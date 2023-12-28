الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر فرص وظيفية شاغرة بمشروع مباني الأمن المركزي في عدة مدن (الرياض، القصيم، الدمام، أبها، ذهبان، مكة المكرمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف الشركة السعودية للخدمات المحدودة
- رسام اتوكاد معماري.
- مخطط.
- مهندس جودة وسلامة.
- مهندس كهرباء.
- مهندس مدني.
- مهندس ميكانيكا.
- مدير موقع.
الوظائف الفنية:
- فني الكترونيات.
- فني أمن وسلامة.
- فني سباكة.
- فني تركيب بلاط.
- فني دهان.
- فني كهرباء ضغط متوسط.
- فني تبريد وتكييف.
- فني كهرباء ضغط منخفض.
- فني لحام.
- فني محطة تبريد مركزي (محطة شيلرات).
- فني محطة طاقة كهربائية.
- فني مضخات.
- فني ميكانيكي مولدات.
- فني نجارة.
- مشغل محطة صرف ومعالجة مياه.
متطلبات وظائف الشركة السعودية للخدمات المحدودة
1- الأفضلية للسعوديين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
2- وجود خبرة في مجال الدراسة.
3- إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
4- قدرة تواصل مميزة.
5-وجود رخصة قيادة سارية
طريقة التقديم على الوظائف
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