وظائف بهيئة الحكومة الرقمية في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة بالتفصيل:



التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



1- خبير البحث والتطوير.2- مدير إدارة شؤون الدراسات التنظيمية.3- أخصائي أول الدراسات التنظيمية.4- خبير التحليل المالي والحوكمة.5- أخصائي أول للأمن السيبراني.- إدارة الأعمال.- العلوم المالية.- الدراسات القانونية.- السياسة العامة.- العلوم السياسية.- الشؤون الدولية.- علوم الحاسب.- تقنية المعلومات.- الأمن السيبراني.- نظم المعلومات.- أمن المعلومات.- التحوّل الرقمي.- هندسة الحاسب.- الحوسبة السحابية.- أو ما يعادلها.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):