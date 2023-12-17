الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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وظائف بهيئة الحكومة الرقمية في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية

هيئة الحكومة الرقمية - صدف
هيئة الحكومة الرقمية
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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف الشاغرة بالتفصيل:


1- خبير البحث والتطوير.
2- مدير إدارة شؤون الدراسات التنظيمية.
3- أخصائي أول الدراسات التنظيمية.
4- خبير التحليل المالي والحوكمة.
5- أخصائي أول للأمن السيبراني.

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال.
- العلوم المالية.
- الدراسات القانونية.
- السياسة العامة.
- العلوم السياسية.
- الشؤون الدولية.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- الأمن السيبراني.
- نظم المعلومات.
- أمن المعلومات.
- التحوّل الرقمي.
- هندسة الحاسب.
- الحوسبة السحابية.
- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:


- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا

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