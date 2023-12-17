وظائف بهيئة الحكومة الرقمية في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية

أ أ
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة بالتفصيل:
1- خبير البحث والتطوير.
2- مدير إدارة شؤون الدراسات التنظيمية.
3- أخصائي أول الدراسات التنظيمية.
4- خبير التحليل المالي والحوكمة.
5- أخصائي أول للأمن السيبراني.
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال.
- العلوم المالية.
- الدراسات القانونية.
- السياسة العامة.
- العلوم السياسية.
- الشؤون الدولية.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- الأمن السيبراني.
- نظم المعلومات.
- أمن المعلومات.
- التحوّل الرقمي.
- هندسة الحاسب.
- الحوسبة السحابية.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)