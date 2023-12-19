مركز الالتزام البيئي يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين فقط، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية. اضافة اعلان





وظائف مركز الالتزام البيئي :



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