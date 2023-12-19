مركز الالتزام البيئي يعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين فقط، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية.
وظائف مركز الالتزام البيئي :
- مدير مشاريع (الرياض).
- مدير قسم الرقابة والرصد (الشرقية).
- أخصائي أعلام (الرياض).
- مدير قسم الدعم والمساندة (الرياض).
- مدير قسم الطوارئ البيئية (الرياض).
- مدير قسم الرقابة والرصد (الرياض).
- مدير قسم التصاريح والتراخيص (الرياض).
طريقة التقديم :وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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