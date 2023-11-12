هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن وظائف إدارية شاغرة في مجال المحاسبة بمدينة الرياض وفقا للتفاصيل التالية.
المسميات الوظيفية:
1- محلل مصروفات:
- إعداد ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصروفات، ومتابعة المتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذها وتحقيق عملياتها، ومراجعة طلبات الوحدات التنظيمية المرتبطة بها.
2- محاسب:
إعداد وتنظيم مستندات الصرف، وإعداد القيود المحاسبية وتسجيل العمليات المالية بالسجلات وتدقيق حسابات البنوك وإعداد التسويات اللازمة وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالنفقات وحفظها.
التخصص المطلوبة:
- المحاسبة.
موعد التقديم:
- يمكن التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/04/28هـ الموافق 2023/11/12م.
طريقة التقديم :
يمكن التقديم الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): "اضغط هنا".