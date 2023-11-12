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للكفاءات الوطنية

جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة في 29 تخصصًا

جامعة الطائف
جامعة الطائف
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 أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للكفاءات الوطنية المؤهلة للجنسين (رجال-نساء) للعام الجامعي 1445هـ، بمسمى (أستاذ مساعد - محاضر) وذلك بنظام العقود "الدوام الكامل"، في عدد من كليات الجامعة بمجموعة من التخصصات.اضافة اعلان

وظائف جامعة الطائف

 وأكدت الجامعة أنه يبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين ويستمر التقديم على مدى 10 أيام ؛ علمًا بأنه سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين لدخول المقابلات الشخصية يوم الاثنين 12 / 6 / 1445هـ الموافق 25 ديسمبر 2023م .
 وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة تحمل 29 تخصصًا، في الإعلام، وعلوم الرياضة "الجمبارز" والقانون، وتغذية وعلوم الأغذية، والهندسة الصناعية، وهندسة الأنظمة، والهندسة المعمارية أو إحدى فروعها، وهندسة الحاسبات والاتصالات والشبكات، والتصميم الداخلي أو إحدى فروعه، والكيمياء الحيوية، وعلم وظائف الأعضاء، والنساء والولادة، والتسويق الإلكتروني "تسويق سياحي" وغيرها من التخصصات الأخرى.

طريقة التقديم:

 ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط إلى التقدم عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة.
 // انتهى //

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