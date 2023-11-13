عاجل.. التقديم بدأ الآن.. وزارة المالية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت وزارة المالية إطلاق (برنامج زمالة الكفاءات السعودية) بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات من المواطنين في مقر المجموعة في واشنطن وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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