وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

أ أ
أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف هيئة السياحة:
اضافة اعلان
- مساعد مدير تسليم المشروع
- مدير عمليات شؤون المجالس واللجان
- مساعد مدير عمليات الأمن السيبراني
- أخصائي أول جودة التدقيق الداخلي
التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- التسويق
- إدارة المبيعات
- تقنية المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- أو مايعادلهم
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات العمل.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: "اضغط هنا".