الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

الهيئة السعودية للسياحة
الهيئة السعودية للسياحة
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أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف هيئة السياحة:اضافة اعلان


- مساعد مدير تسليم المشروع
- مدير عمليات شؤون المجالس واللجان
- مساعد مدير عمليات الأمن السيبراني
- أخصائي أول جودة التدقيق الداخلي

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف


- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- التسويق
- إدارة المبيعات
- تقنية المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- علوم الحاسب
- أو مايعادلهم 

الشروط العامة لشغل الوظائف:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات العمل.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: "اضغط هنا".



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