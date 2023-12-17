وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة "وقاية".. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة بالتفصيل:
1- مُحلل اداري:
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص( إدارة الأعمال) أو تخصص ذو صلة.
- لا يُشترط خبرة لحملة البكالوريوس ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص.
2- مهندس مشارك أجهزة طبية:
- درجة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة الطبية أو تخصص ذو علاقة.
- الخبرة لحملة (البكالوريوس 4 سنوات) ولحملة (الماجستير سنتين) في مجال التخصص.
نبذة عن الهيئة:
- هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".
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