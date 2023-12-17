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وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة "وقاية".. التفاصيل ورابط التقديم

هيئة الصحة العامة وقاية
هيئة الصحة العامة وقاية
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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة بالتفصيل:


1- مُحلل اداري:
- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص( إدارة الأعمال) أو تخصص ذو صلة.
- لا يُشترط خبرة لحملة البكالوريوس ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص.

2- مهندس مشارك أجهزة طبية:
- درجة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة الطبية أو تخصص ذو علاقة.
- الخبرة لحملة (البكالوريوس 4 سنوات) ولحملة (الماجستير سنتين) في مجال التخصص.

نبذة عن الهيئة:

- هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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