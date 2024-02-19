وظائف تعليمية شاغرة بالرياض في مختلف التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت مدارس دار العلوم بمدينة الرياض عن فتح التوظيف، في عدد من الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



وظائف تعليمية في الرياض:



موعد التقديم على الوظائف:



طريقة التقديم على الوظائف:



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- الدراسات الإسلامية.- الشريعة.- أصول الدين.- اللغة العربية.- اللغة الإنجليزية.- اللغات والترجمة.- الأدب الإنجليزي.- علم الاجتماع.- التاريخ.- الجغرافيا.- العلوم.- الرياضيات.- الكيمياء.- الأحياء.- الفيزياء.- التربية الفنية.- الحاسب الآلي.- علم المكتبات.- إدارة عامة.- إدارة أعمال.- نظم المعلومات الإدارية.- التربية البدنية.- رياض الأطفال.- وغيرها من التخصصات التعليمية.- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/08/09هـ الموافق 2024/02/19م.- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد):