الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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وظائف تعليمية شاغرة بالرياض في مختلف التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

معلم وظائف تعليمية
وظائف تعليمية
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أعلنت مدارس دار العلوم بمدينة الرياض عن فتح التوظيف، في عدد من الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف تعليمية في الرياض:

- الدراسات الإسلامية.
- الشريعة.
- أصول الدين.
- اللغة العربية.
- اللغة الإنجليزية.
- اللغات والترجمة.
- الأدب الإنجليزي.
- علم الاجتماع.
- التاريخ.
- الجغرافيا.
- العلوم.
- الرياضيات.
- الكيمياء.
- الأحياء.
- الفيزياء.
- التربية الفنية.
- الحاسب الآلي.
- علم المكتبات.
- إدارة عامة.
- إدارة أعمال.
- نظم المعلومات الإدارية.
- التربية البدنية.
- رياض الأطفال.
- وغيرها من التخصصات التعليمية.

موعد التقديم على الوظائف:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/08/09هـ الموافق 2024/02/19م.

طريقة التقديم على الوظائف:

- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد):
[email protected]

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