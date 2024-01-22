مؤسسة البريد تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عن توفر وظائف إدارية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف البريد السعودي:
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- محلل المكافآت والأداء (Rewards & Performance Analyst)
- محلل استمرارية الأعمال (Business Continuity Analyst)
الشروط العامة لشغل الوظائف:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
- لايشترط الخبرة السابقة.
مزايا العمل في البريد السعودي:
- رواتب تنافسية.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.
- تدريب داخلي وخارجي.
نبذة عن البريد السعودي:
مؤسسة البريد السعودي هي الجهة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية، تأسست عام 1901م وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق، وتعتبر حالياً من الجهات الأكثر تنظيماً وتطوراً في القطاع الحكومي.
حيث استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.
طريقة التقديم على الوظائف:
يبدأ التقديم اليوم الإثنين 1445/7/10هـ من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".