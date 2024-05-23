عاجل.. الصندوق العقاري: الأحد المقبل سيتم إيداع الدعم السكني

موعد إيداع الدعم السكني: اضافة اعلان



وقف الدعم السكني في الصندوق العقاري:



نزول الدعم السكني قبل راتب التقاعد:



كشف حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر مايو.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للعناية بالمستفيدين عبر منصة إكس يقول فيه : " متى ينزل الدعم؟".وجاء الرد : "عزيزي المستفيد بما أن يوم 24 يوافق الجمعة سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد الموافق 26 مايو إلى يومين عمل كحد أقصى . سعدنا بتواصلك".وفي وقت سابق، حذّر حساب العناية بالمستفيدين، من اتخاذ إجراء يتسبب في إيقاف الدعم السكني للمستفيدين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج على حسابه في منصة إكس يقول فيه :" سؤال.. هل إذا تم تأجير شقتي التابعة لسكني يوقف الدعم أو لا ".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره: "عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني":1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويل.كما أجاب أيضا حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن نزول الدعم السكني قبل راتب التقاعد .وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. هل الدعم السكني ينزل قبل راتب التقاعد بعد تتغير موعد صرف الرواتب؟".وجاء الرد من الصندوق العقاري على استفساره بالقول :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. صندوق التنمية العقارية يحرص على تمكين مستفيدي برامج الدعم السكني من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري".وأوضح أنه لن يتم تغيير موعد إيداع الدعم السكني عن موعده المحدد شهرياً كل يوم (24) من الشهر الميلادي .