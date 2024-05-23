الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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عاجل.. استأجر منزلا من أبيه.. هل يستحق الدعم الشهري في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن، يسأل عن مدى أحقيته في استحقاق الدعم، عقب قيامه باستئجار منزل من أبيه.

استحقاق الدعم عقب استئجار منزل:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. هل المستأجر من أبيه يستحق الدعم.. وما هي الشروط؟".
وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :" في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

تأثير الانسحاب من حساب المواطن على الدعم الشهري:


كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تأثير انسحابه من حساب المواطن على الأهلية ونزول الدعم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :"إذا سحبت نفسي من حساب المواطن هل ينزل الشهر القادم أم لا؟ ".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم ، نسعد بخدمتك ".

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